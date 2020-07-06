У амфибий впервые нашли ядовитые зубы

Похоже, биологи впервые обнаружили земноводных с ядовитыми зубами. Эти существа могут оказаться древнейшими носителями такого оружия среди наземных позвоночных.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале iScience.

Червяги (которых не стоит путать с червями) — это отряд животных из класса амфибий. Эти безногие существа внешне весьма напоминают змей, но не являются их близкими родственниками (змеи, как известно, относятся к рептилиям, а не к амфибиям).

Эти практически слепые создания живут в норах и почти никогда не выбираются наружу. Это одна из причин, по которой червяги считаются одними из самых малоизученных позвоночных.

Как и многие амфибии, червяги имеют кожные железы, выделяющие яд. Это защита от хищника, желающего полакомиться медлительным безногим.

Но червяги и сами являются хищниками. И, похоже, у них есть ядовитые зубы, которыми они убивают или обездвиживают свою жертву.

Голова кольчатой червяги.

Во всяком случае, у кольчатой червяги (Siphonops annulatus) биологи нашли железы с длинными протоками, ведущими к зубам верхней и нижней челюсти. Изучив эти органы, исследователи заключили, что они развились из той же ткани, что и зубы (как и железы ядовитых змей). Это резко отличает их от обычных ядовитых желёз амфибий, имеющих "кожное" происхождение.

"Зубные" железы червяги оказались заполнены жидкостью. Пока доподлинно неизвестно, является ли она ядом, но весьма вероятно, что это так. Дело в том, что биохимический анализ выявил в их секрете высокое содержание фосфолипазы А2 — белка, хорошо знакомого токсикологам.

"Белок фосфолипаза А2 редко встречается у неядовитых видов, но мы находим его в яде пчёл, ос и многих видов рептилий", — говорит первый автор статьи Педро Майло-Фонтана (Pedro Mailho-Fontana) из Института Бутантан в Бразилии.

Более того, S. annulatus может похвастаться более высокой биологической активностью этого вещества, чем некоторые виды гремучих змей.

Итак, у кольчатых червяг обнаружились железы, анатомически весьма похожие на ядовитые, вырабатывающие вещество, химически весьма напоминающее яд. Тем не менее необходимы дополнительные эксперименты, чтобы убедиться, что это именно яд.

Зубы кольчатой червяги снабжены железами, которые, скорее всего, вырабатывают яд.

Если биологи подтвердят, что зубы S. annulatus являются ядовитыми, эти существа станут первыми амфибиями, у которых обнаружены подобные органы. Более того, червяги станут древнейшими известными наземными позвоночными с ядовитыми зубами.

Дело в том, что первые змеи появились около ста миллионов лет назад. Между тем червяги степенно ползали в своих норах уже 250 миллионов лет назад.

Ещё раз подчеркнём, что змеи не являются близкими родственниками червяг, так что "ядозубость" развилась у них независимо. Биологи предполагают, что возникновение ядовитых зубов — закономерный эволюционный ответ на потерю конечностей. Хищнику, лишённому лап и когтей, трудно догнать и удержать жертву, поэтому лучше всего убить её одним укусом.

Авторы отмечают также, что змеи имеют несколько крупных ядовитых желёз, в то время как червяги — множество мелких. В этом смысле оружие амфибий более примитивно. Этого, впрочем, и следует ожидать, если оно раньше появилось в эволюционной истории.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как червяги кормят потомство собственной кожей. Писали мы и о том, чем эти существа могут помочь в борьбе с циррозом печени. Также мы объясняли, чем интересен яд самого длинного животного на Земле.