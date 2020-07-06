Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко

У главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко скончалась мать. Клуб выразил белорусскому наставнику соболезнования.



"Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной утратой матери главного тренера Виктора Гончаренко", — говорится в сообщении клуба в Twitter. — Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье".



Напомним, что накануне Гончаренко на неделю уехал из клуба в Белоруссию. Это произошло после матча 23 тура российской премьер-лиги против "Зенита", который завершился разгромной победой петербуржцев (4:0).



Неизвестно, был ли тот отъезд связан непосредственно с матерью тренера. Сам Гончаренко вскоре после возвращения в Москву признался, что это было сделано для того, чтобы встряхнуть команду.