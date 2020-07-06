Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

На стадионе "Торпедо" в субботу, 4 июля, во время тренировки молния ударила по 16-летнему вратарю. Спортсмен из футбольного клуба "Знамя Труда" Иван Заборовский попал в реанимацию.

Несчастный случай произошел, когда футболист замахнулся, чтобы ударить по мячу. Первую помощь пострадавшему до приезда врачей оказал тренер Ивана Заборовского. Ранее сообщалось, что спортсмен был введен в искусственную кому.

В настоящее время, по информации телеканала "Аист", футболист идет на поправку. У пострадавшего сильные ожоги в местах входа и выхода разряда молнии, однако работа внутренних органов не нарушена.