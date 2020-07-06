Экс-мужья оказались шустрее: десятки тысяч матерей лишились выплат на детей

Около 40 тысяч женщин не смогли получить президентские выплаты на детей из-за ушлых бывших мужей, которые успели подать заявления на пособия первыми.

При этом мужчины, которые так поступили, давно не интересуются жизнью детей, а некоторые даже не платят алименты.

О том, что такие ситуации могут быть возможны, начали говорить еще в первые же дни после того, как глава государства распорядился выплачивать с апреля по июнь по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Затем в своем обращении 23 июня Владимир Путин предложил провести вторую выплату пособий в размере 10 тысяч рублей для всех семей с детьми в возрасте до 16 лет.

Однако некоторых матерей, которые воспитывают детей одни, обогнали бывшие мужья.

В Родительском комитете считают, что такие ситуации возникли из-за спешки при принятии закона. Там считают, что в документ надо внести поправки.

Например, полагает зампредседателя Родительского комитета Петр Попов, предоставлять (помимо свидетельства о рождении) документы, подтверждающие, что ребенок прописан с одним из родителей, или выписки из домовой книги, или документы, подтверждающие, что тот или иной родитель занимаются материальным обеспечением этого ребенка.

Кроме того, возможно, это должен быть отказ от одного из родителей от претензий на эту выплату, считает Попов.

Что касается ситуации, когда реально воспитывающие ребенка женщины оказались без выплат из-за бывших мужей, адвокаты говорят, что возможность вернуть деньги у них есть.

Однако теперь действовать придется через суд и доказывать, что ребенок постоянно проживает с матерью, а получивший эти денежные средства отец не передал их для содержания ребенка, рассказала телеканалу "Москва 24" адвокат Виктория Шакина.