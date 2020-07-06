В Липецке без электричества остались 30 тысяч человек

Ночная гроза в Липецке оставила без света 30 тысяч человек. Почти во всех районах города произошло аварийное отключение электроэнергии. В результате разгула стихии упавшие деревья повредили линии электропередач. Об этом сообщает ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Под отключение попала и школа № 9. Сегодня там проходит ЕГЭ, в учебном заведении подключен резервный источник питания. Начаты восстановительные работы. По предварительной оценке, электроснабжение должно вернуться вернуться в дома к 20 часам вечера.

Также без горячего воды остались жители 6 многоэтажек в селе Подгорное. Его планируют восстановить к 16 часам. Причиной ЧП стал удар молнии в котельную.