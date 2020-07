UFC анонсировал титульный бой Усмана с Масвидалем в рамках "Бойцовского острова"

Абсолютный бойцовский чемпионат смог избежать отмены боя за пояс чемпиона промоушена в полусредней весовой категории. Ранее из-за положительного теста на COVID-19 с боя был снят бразилец Гилберт Бернс.



Претендент должен был проводить бой против действующего чемпиона дивизиона Камару Усмана. И после информации о заражении бойца из Бразилии проведение боя было поставлено под сомнение. Но в UFC оперативно нашли ему замену в лице американца Хорхе Масвидаля.

