Рыбий глаз и взрыв импланта: как не стать жертвой пластических хирургов

В последнее время в хронике происшествий нередко появляются сообщения о неудачных пластических операциях, которые иногда приводят даже к смерти пациенток.

В эфире телеканала "Россия 1" доктор Александр Мясников и эксперт в области пластической хирургии Екатерина Кудимова рассказали о том, какие страхи обоснованы, и как не стать жертвами шарлатанов.

Кудимова рассказывает, что самые частые операции – на грудь и нос

Врач рассказывает, в частности, о мифах, связанных с маммопластикой и развенчивает некоторые из них — в частности, что пациенткам якобы нельзя рожать после подобных операций, и об опасности возникновения онкологических заболеваний.

Кудимова отмечает, что весь научный мир работает над тем, чтобы сделать эти импланты максимально безопасными для нашего организма.

Она отмечает, что осложнения бывают, как и в любой хирургии, но это зависит от техники операции. "Если все сделано корректно, то никаких проблем не возникает", — уверяет врач.

По ее словам, образования из капсулы импланта возникать могут, но такое бывает очень и очень редко.

Также она развеивает страхи и мифы, касающиеся блефаропластики. Некоторые женщины опасаются, что после нее может снизиться зрение и воспалиться глаза.

Кудимова подчеркивает: "Если операция сделана грамотным специалистом, то, конечно, при блефаропластике (операции в области век) снижение зрения и уж тем более каких-то воспалительных процессов не будет".

Другой вопрос, отмечает эксперт, что люди боятся эффекта так называемого "рыбьего глаза" – некоторого изменения внешности и взгляда.

"Очень важно при верхней блефаропластике сделать корректную раскройку, и тогда глаз круглым или рыбьим не будет", — уверяет пластический хирург.

Она отмечает, что если хирург имеет должное образование в своей специальности, то повреждение этих структур практически невозможно, а осложнения очень редки.

"Следы любой пластической операции не должны быть заметны на лице. И я всегда говорю: если вас спросят, кто вас оперировал — это мне не комплимент. Операция не должна быть видна на лице", — убеждена Екатерина Кудимова.

Доктор Мясников, со своей стороны, добавляет, что "лицо должно быть к фигуре", поэтому надо следить за весом и за своим физическим состоянием.