Кремль: сообщения о том, что Россия может напасть на Украину - абсолютная глупость

В Кремле опровергли информацию о том, что Россия намеревается вторгнуться на территорию Украины для получения доступа к воде для Крыма, передает ТАСС.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия варианты по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы Крым мог получать воду из Днепра, Песков заявил, что это глупость.

"Это абсолютная глупость и искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", — сказал Песков.