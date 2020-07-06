Серия IndyCar. Скотт Диксон одержал вторую победу подряд

Возобновленная после пандемии коронавируса крупнейшая автомобильная серия в США IndyCar провела свой второй этап – Гран-при Индианаполиса. Лучшим, как во время первого этапа, стал пилот команды Chip Ganassi Racing Скотт Диксон. Он уверенно возглавляет общий зачет серии.

Диксон уверенно опередил Грэма Рэйхола (команда Rahal Letterman Lanigan) и Симона Пажено (Team Penske), привезя конкурентам без малого 20 секунд на финише. Диксон набрал в общем зачете 104 очка и оторвался от идущего вторым Пажено на 29 очков. Партнер Пажено по Team Penske Джозеф Ньюгарден идет третьим в чемпионате, у него 64 очка.