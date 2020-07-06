Частный планер совершил вынужденную посадку на поле в Подмосковье

В воскресенье, 5 июля, около подмосковной деревни Голиково совершил вынужденную посадку планер, принадлежащий частному лицу.

Как рассказали очевидцы, пилоту удалось благополучно приземлиться на поле неподалеку от населенного пункта.

На борту воздушного судна находился один человек, он не пострадал.