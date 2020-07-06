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Общество 28 минут назад

6 июля 202013:35

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

В станице Березовской девятилетний ребенок умер от удара током. В парке девочка уронила в воду кепку, полезла ее доставать и погибла на месте. Подруга пыталась ее вытащить, но не смогла справиться своими силами. Вскоре ей помогли взрослые, однако к этому моменту было уже поздно.

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года. На месте происшествия побывали следователи и нашли признаки короткого замыкания в насосе. Кроме того, в щитке электропитания были обнаружены повреждения изоляции и оголенные провода.

Следственный комитет РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Его сотрудники в настоящее время проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к смерти девочки.

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