Прокурор обнародовала оскорбления убитой аспирантки в адрес историка Соколова

Аспирантка Анастасия Ещенко оскорбляла историка Олега Соколова, обвиняемого в ее убийстве. Это следует из протоколов исследования телефонов и ноутбуков, которые были озвучены в зале суда.

Как передает "Интерфакс", протоколы зачитала прокурор. Из переписки Ещенко и Соколова видно, что между ними были напряженные отношения. Девушка ревновала историка и говорила о ненависти к нему, желала ему смерти.

"Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство", – писала Ещенко.

Ранее сторона обвинения и представитель семьи Ещенко выступали за закрытие судебного процесса из-за необходимости оглашения переписки, однако Соколов и его адвокат настаивали на открытом процессе. В итоге судья приняла решение не закрывать процесс.

29 июня в ходе заседания Олег Соколов буквально перешел на крик: очень эмоционально он потребовал предать огласке его переписку с Ещенко. По его словам, у людей сложилось впечатление, что убитая – "чистая и невинная девочка". При этом Соколов обратил внимание на то, что аспирантка "творила ужасные вещи".

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой историка связывали романтические отношения. Кроме того, ученого обвиняют в незаконном хранении оружия.

По версии обвинения, в ночь на 8 ноября Соколов и Ещенко поссорились и 63-летний доцент застрелил 24-летнюю подругу из обреза. Девушка скончалась, после чего мужчина попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.