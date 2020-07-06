"Аэрофлот" планирует восстановить докризисный уровень перевозок к марту следующего года. Об этом заявил глава крупнейшей в стране авиакомпании Виталий Савельев во время рабочей встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Сейчас восстанавливаются перевозки по России, а зарубежные полеты по-прежнему под запретом – Росавиация продлила запрет до 1 августа, но страны могут долго еще не открывать свои аэропорты для других авиакомпаний.

В такой ситуации "Аэрофлот" восстановит перевозки к концу года на 50 процентов от докризисного уровня, сообщил Савельев.

"Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50 процентов, то есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году".

Все международные авиаперевозчики пережили падение спроса на 96-98 процентов "и восстановление будет для нас для всех достаточно тяжёлым", — уточнил Савельев.

Перевозки пассажиров самолетами "Аэрофлота" упали в самом тяжелом месяце — апреле — на 95 процентов, загрузка кресел была всего лишь 33 процента. В мае снижение продолжилось. В июне возобновился рост спроса, но средний чек на авиабилеты в России снизился в 3,5 раза.

"Мы не в первый раз сталкиваемся с кризисом, группа "Аэрофлот" имеет большой опыт, опыт восстановления, — отметил Савельев. — Мы обычно в сутки перевозим 110–120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идёт, россияне начинают летать, для нас это очень важно".

По его словам, европейские авиакомпании, и авиаперевозчики из Арабских Эмиратов начинают уже восстанавливать свои маршруты с соседними странами.

"Мы бы тоже планировали, что если это произойдет, если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80 процентов – к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам".

"Аэрофлот" нацелен и на восстановление транзита. В последние годы российская авиакомпания стала смой любимой для пассажиров из Китая, "компаний номер один".

"Три года мы занимали эту нишу. И нам, конечно, очень бы хотелось вернуться, потому что очень много было затрачено сил для этого, чтобы опять восстановить этот транзит. Это достаточно большой поток, порядка 10 миллионов человек, и он очень выгодный", — подчеркнул глава "Аэрофлота".

Крупнейшая российская авиакомпания продолжает выполнять и субсидированные перевозки, и развивать авиапарк.

Россия с 27 марта прекратила постоянное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные полеты, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) в России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. С 31 марта Россия сократила и количество вывозных рейсов российских граждан, решивших вернуться домой на время пандемии.