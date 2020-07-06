Цорна могут уволить. "Спартак" ищет антикризисного менеджера

После серии поражений московского "Спартака" в хоте рестарта чемпионат России по футболу владельцы клуба задумались об изменениях в руководстве. Главного тренера команды Доменико Тедеско оставляют как минимум до конца сезона, а вот генеральный директор Томас Цорн может оставить свою должность.

Возможное увольнение или перевод Цорна с поста генерального директора на пост спортивного директора клуба связан с финансовой деятельностью "Спартака", сообщает портал Чемпионат.Com. "Красно-белые", по данным издания, ищут антикризисного менеджера.

Что касается возможного увольнения Цорна, решение об этом ещё не принято. Ранее сообщалось, что в "Спартаке" рассматривают вариант с переводом функционера на должность спортивного директора. А на место гендиректора может прийти Александр Жирков, хот он не единственная кандидатура.

Цорн работает в "Спартаке" с прошлого года. Болельщики и эксперты вменяют ему в вину некоторые сомнительные трансферы за прошедший период, которые не дали усиления команде. В настоящее время "красно-белые", набрав 32 очка в 26 турах, занимают 7-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.