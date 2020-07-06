В Кандалакше СК начал проверку по факту гибели альпиниста на котельной

СК начал проверку по факту гибели сотрудника на промышленного альпиниста. ЧП произошло в Кандалакше. Напомним, мужчина погиб, провалившись в дымовую трубу во время выполнения ремонтных работ на котельной. Об этом сообщает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как сообщили в региональном СК, сотрудники Сибирской ассоциации промышленного альпинизма проводили ремонт внутренней части дымовой трубы предприятия. Для этого они использовали рабочую площадку. На высоте сорока метров произошло ослабление одного из стропов и поверхность накренилась.

Известно, что пострадавший не использовал страховочный трос, в результате чего и упал на дно трубы. Мужчину госпитализировали в медучреждение, где он скончался от полученных травм.

В настоящий момент по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех подробностей случившегося. По данному факту организована судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки специалисты дадут юридическую оценку действиям ответственных за соблюдение требований охраны труда на производстве лиц.