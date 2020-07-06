В Москве прошел первый этап сдачи ЕГЭ по русскому языку

Свыше 70 тысяч столичных выпускников 6 и 7 июля сдают русский язык. Наряду с математикой это самый востребованный предмет, поскольку нужен для поступления в любой вуз. В Москве подготовили 5 тысяч аудиторий, и все равно, чтобы избежать скопления людей, экзамен решено было принимать в два этапа.

Экзамен по русскому языку завершился полчаса назад. В Москве в этом году его сдавали 70 тысяч выпускников.

Это самый длительный тест. Если иностранный язык сдать можно и за 20 минут, то на русский отвели почти 4 часа. В столице тест прошел без происшествий. Это подтвердила и спецкомиссия Рособрнадзора, ​наблюдавшая за ходом экзамена в одной из школ на юге Москвы.

"Все проходит в штатном режиме у нас, нет каких-то серьезных сбоев, – рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Артур Музаев. – Нет и сотни участников, которые были по состоянию здоровья не допущены, речь идет о нескольких десятках".

Как и на старте первой волны ЕГЭ, в школах соблюдают все меры безопасности: обязательная дистанция, измерение температуры. А вот надевать ли на экзамен маску и перчатки – решать предоставили самим экзаменуемым.

Экзамен по русскому языку сдают в два этапа. Сделали это специально, чтобы избежать большого количества выпускников в классах в один день.

Как рассказал председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Роман Дощинский, экзамен в этом году не претерпел изменений.

"Ни одного новшества нет, есть только особые отметки для экспертов, но это экзаменуемых точно не касается. Экзамен ровный, сбалансированный, не очень простой, но и не очень сложный, как и должно быть для массового экзамена", – отметил он.

7 июля школьники продолжат сдавать экзамен по русскому языку. Результаты участники получат через две недели.