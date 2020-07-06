В Испании из-за коронавируса вновь закрыли пляжи

На фоне увеличения прироста новых случаев заболевания коронавирусом в ряде курортных регионов Испании власти вновь закрывают пляжи.

Сообщается о том, что больше 50-ти пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 — в Малаге.

На такой шаг местные власти пошли после того, как в минувшие выходные они оказались переполнены, и социальное дистанцирование на них не соблюдалось.

Впрочем, ожидается, что многие пляжи возобновят работу уже на этой неделе.

Кроме того, в регионе Галисия вернули некоторые недавно отмененные ограничения – в частности, в одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны, а барам и ресторанам предписано на 50 процентов снизить заполняемость.

Также там введено обязательное ношение масок и запрещены встречи численностью более 10 человек, передает "Интерфакс".

Ограничительные меры вернули и в Каталонии: в районе Сегриа больше 200 тысяч человек отправлены на карантин, им запрещено ездить в другие города.



В общей сложности за время пандемии коронавируса в Испании выявили в около 300 тысяч случаев заражения, больше 28 тысяч заболевших скончались.