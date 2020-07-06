УЕФА из-за давления двух грандов планирует вернуть прежний формат Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает вариант с возвратом ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на те стадионы, где их изначально и планировали провести. Идея с нейтральными аренами может отпасть.



Таким образом, "Ювентус", "Барселона", "Бавария" и "Манчестер Сити" могут получить шанс сыграть ответные матчи данной стадии уже в родных стенах. Как сообщает As, об этом может быть объявлено в пятницу, когда состоится жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов турнира.



Напомним, что ранее в УЕФА хотели провести плей-офф Лиги чемпионов в формате "Финала восьми", который должен был пройти в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Однако, по информации испанского издания, в "Манчестер Сити" и "Барселоне" настояли на том, чтобы вернуться к традиционному формату.



Напомним, что в турнире определились только четыре участника 1/4 финала. Это "Аталанта", "Атлетико", "Лейпциг" и "Пари Сен-Жермен". А вот "Ювентус" с "Лионом", "Барселона" с "Наполи", "МанСити" с "Реалом" и "Бавария" с "Челси" успели сыграть только первые матчи. После этого наступила паузу из-за коронавируса.