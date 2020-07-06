"Аэрофлот" пополнит авиапарк российскими лайнерами

"Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания в стране, продолжит поддерживать авиационную промышленность страны: запланированные покупки российских самолетов будут выполнены. Об этом заявил глава крупнейшей в стране авиакомпании Виталий Савельев во время рабочей встречи с российским президентов Владимиром Путиным.

"Есть определённые обязательства группы, которые для нас очень важны, и мы хотим их подтвердить лишний раз и сохранить, — отметил Савельев. — Прежде всего, это поддержка отечественного авиапрома".

В 2018 году компания подписала рамочное соглашение с "Объединенной авиастроительной корпорацией" (ОАК) на поставку региональных 100 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) в 2019-2026 годах.

В этом году "Аэрофлот" по контракту ожидает еще 8 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet, а в следующем – еще 14 самолетов. "У нас в парке сейчас 54 машины, и в следующем году мы договорились о поставках 14 машин, это в пределах тех 100 машин", которые два года назад были утверждены по конракту, — сообщил Савельев главе государства.

В итоге в "Аэрофлоте" будет 150 воздушных судов Sukhoi Superjet – это наибольшее количество среди других авиакомпаний. Савельев отметил эффективность работы конструкторов по постоянной доработке самолета.

Самолеты "начинают серьёзно прогрессировать в своем техническом состоянии, машина летает уже более шести часов, что очень важно", а ранее по проекту- только 8,2 часа, "машина начинает показывать хорошие характеристики".

"Аэрофлот" станет и крупнейшим заказчиком нового российского пассажирского лайнера МС-21, производство которого начнется в 2021 году. "Мы ждем этот самолет, у нас твёрдый контракт на 50 машин и опцион на 35. То есть 85 машин мы также получим в группу", — подчеркнул Савельев.

Группа "Аэрофлот" до пандемии планировала увеличить свой авиапарк в 2020 году на 31 самолет — до 398 лайнеров. Компания намерена ввести в строй 11 широкофюзеляжных самолетов Airbus A350, всего заказано 22 воздушных судна. Парк группы включал к началу ноября 364 самолета, в том числе 249 самолетов — в головной авиакомпании. Ранее стало известно, что "ВТБ Лизинг" перенес на июль 2021 года лизинговые платежи "Аэрофлота" по 67 самолетам авиакомпании (почти 20 процентов авиапарка "Аэрофлота").

Производитель Sukhoi Superjet — компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Поставки российского регионального самолета стартовали в 2011 году. В мире в эксплуатации находятся свыше 100 самолетов SSJ-100.