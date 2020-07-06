Предельные тарифы ОСАГО повысят на 10 процентов

Банк России подготовил указание о повышении предельных тарифов обязательной автостраховки ОСАГО на 10 процентов, следует из опубликованного документа.

В целом тарифный корридор расширяется. "Для наиболее многочисленной группы легковых автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10 процентов вверх и на 10 процентов вниз", — сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По замыслу регулятора, новый тарифный коридор позволит гибко устанавливать цены для автолюбителей с разным уровнем риска.

Сейчас минимальная стоимость страховки установлена на уровне 2,746 тысячи рублей, а максимальная — 4,942 тысячи рублей. После утверждения нового тарифного коридора минимальная базовая ставка снизится до 2,471 тысячи рублей, максимальная – вырастет до 5,436 тысячи рублей.

Для компаний тарифный коридор расширяется значительней. "По легковым автомобилям юридических лиц тариф расширяется в две стороны на 20 процентов, по такси – на 30 процентов и вверх", — сообщил Чистюхин.

По последним данным страховщиков, с 1 января по 10 июня 2020 года средняя цена полиса ОСАГО уменьшилась в 46 регионах из 85. В этих 46 регионах проживает 53 процентов всех автовладельцев. В целом по России средняя цена обязательной автостраховки не изменилась.

Заметно выросла стоимость полиса в Москве, где цена максимальная среди регионов, — на 1,6 процента или 133 рубля, до 8,448 тысячи рублей. Столица лидирует и по количеству автовладельцев — почти 10 процентов от всех по стране. На втором месте — Московская область, где проживает 6 процентов всех автовладельцев. В Подмосковье цена полиса выросла на 2,1 процента или 144 рубля, до 6,982 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге, занимающем третье место по количеству автовладельцев (4,3 процента всех автовладельцев), средняя цена ОСАГО снизилась на 0,6 процента, или на 45 рублей, до 7,613 тысячи рублей.

На четвертом месте - Краснодарский край (4 процента автовладельцев): рост на 4,4 процента или на 245 рублей, до 5,785 тысячи рублей.

Ранее новую автоматизированную систему ОСАГО запустил Российский союз автостраховщиков — теперь по тарифу мотоцикла больше не застраховать дорогой внедорожник. Данные владельцев машин теперь лучше защищены, а действия страховых компаний может контролировать Центробанк, заявляют разработчики системы.

В мае 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра на время эпидемии до 30 сентября.

Еще одно изменение — в мае 2020 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. И теперь поправки в закон позволяют учитывать нарушения ПДД. Закон вступит в силу через 3 месяца после его официально публикации.

С новым законом добросовестные водители будут платить меньше. А вот тем, кто часто нарушает ПДД и попадает в аварии придется отдавать за полис ОСАГО заметно больше.