Дом Франка Рибери во Флоренции был ограблен, пока он играл в футбол

Дом французского полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери подвергся ограблению. В его жилье во Флоренции проникли неизвестные, пока самого футболиста не было в нем.



Грабители подгадали момент и ограбили дом 37-летнего француза во время его нахождения в Парме, где "Фиорентина" играла выездной матч против местной одноименной команды. Встреча завершилась победой флорентийцев со счетом 2:1.



По приезду домой Рибери увидел следы взлома. После этого Франк обнаружил, что из дома были вынесены драгоценности и еще несколько ценных вещей. Точная сумма нанесенного ущерба остается неизвестной.



Напомним, что Рибери выступает за "Фиорентину" с лета 2019 года. За время выступлений во Флоренции звездный француз сыграл 15 матчей итальянской Серии "А", забив в них три гола и совершив две результативные передачи.