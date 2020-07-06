На Sotheby's под слоем пыли обнаружили шедевр Рубенса

Художник Питер Пауль Рубенс скрывался за слоем пыли. Но он не укрылся от специалистов лондонского аукционного дома Sotheby's. Работу фламандского живописца "Портрет Леди" они обнаружили под грязью, вековым слоем пыли и потемневшего старого лака.

Как только поверхность полотна была очищена, под ней обнаружилось произведение Рубенса. Картина оценена от 3 миллионов 100 тысяч до 4 миллионов 300 тысяч долларов, сообщает ТАСС. О чудесном открытии проинформировал глава департамента картин старых мастеров аукционного дома Эндрю Флетчер. Теперь аукционисты намерены выставить это произведение искусства на торги 29 июля 2020 года, поскольку обладатель раритета решил его продать.

139 лет написанный Рубенсом в XVII веке "Портрет Леди" хранился в частной коллекции. Еще в 1902 году шедевр был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение самого Рубенса. Но позже это было забыто. Предполагалось, что полотно мог написать кто-то из рубенсовских учеников. В 2017 году картину купил неизвестный всего за 97 тысяч 200 долларов. Судя по всему, его скромные инвестиции не превратятся в пыль, наоборот, принесут ему солидную прибыль.

Питер Пауль Рубенс — один из основоположников искусства барокко и лидер фламандской школы живописи. В его творческом наследии порядка трех тысяч картин. Среди его картин "Три грации", "Персей и Анджромеда", "Похищение дочерей Левкиппа" и другие. Его художественное творчество пополнило язык выражением "рубенсовские женщины", созданные из молока и крови.

Проживший 63 года живописец специализировался на религиозной живописи, включая алтарные образы, а также он писал картины на мифологические и аллегорические сюжеты, пейзажи и исторические полотна. От портретного жанра, который во многом и создал его школу, Рубенс отказался в последние годы жизни.

В 2019 году в Свердловской области были обнаружены сразу две картины Рубенса. Подлинники хранились в запасниках Ирбитского музея, куда были передана из Эрмитажа.