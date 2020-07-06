В "Ведомостях" ищут тех, кто захватил инстраграм издания

В "Ведомостях" началось служебное расследование из-за "захвата" страницы издания в Instagram. Об этом говорится в сообщении издательства "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ).

"Захват редакционного инстаграм-аккаунта — это не первый случай недобросовестного использования информационных каналов "Ведомостей" за последний месяц, – сказано в сообщении. – Все заказчики и исполнители недобросовестных действий, подрывающих работу издательства, будут выявлены".

Уточняется, что контроль над аккаунтом "Ведомостей" в Instagram сейчас полностью восстановлен.

"Подобные действия мы не можем воспринимать иначе, как очередную провокацию и вредительство. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что есть силы, заинтересованные в срыве нормальной работы издательства", – цитирует "Интерфакс" гендиректора БНМ Михаила Нелюбина.

По его словам, несмотря на "направленную против "Ведомостей" кампанию", газета продолжает выходить по графику.

Как сообщалось 5 июня, совет директоров "Ведомостей" утвердил Андрея Шмарова главным редактором газеты и сайта. Несколько дней спустя коллектив издания предложили совету директоров БНМ утвердить главным редактором издания Анфису Воронину. Впоследствии за нее проголосовали меньше членов совета.

15 июня стало известно, что все заместители Шмарова приняли решение уйти из газеты в знак несогласия с данным решением. 22 июня свой пост решил оставить гендиректор БНМ Глеб Прозоров, его место занял Михаил Нелюбин.