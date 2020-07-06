6 июля 202016:22

В Ленобласти задержаны наркокурьеры с 50 килограммами синтетики

В Ленинградской области сотрудники ФСБ изъяли у наркокурьеров более 50 килограммов синтетических наркотиков. География распространения наркотиков обширна — всего 12 регионов. Все подозреваемые арестованы.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире телеканала "Россия 1", троих наркокурьеров задержали на трассе в Ленобласти по дороге в регионы. Наркотики были тщательно спрятаны в тайниках автомобилей. Каждая посылка была подписана — в какой город и вес товара. Так, партии отправлялись в Московскую, Ярославскую, Калужскую, Нижегородскую и Воронежскую области. Правоохранители завели два уголовных дела.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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