Бывший украинский футболист задержан в Москве по подозрению в шпионаже

Бывший украинский футболист Василий Василенко задержан в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности. Мужчина обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Он арестован.



Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Он заявил: "Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность Василенко Василия Ивановича, являющегося гражданином Украины, к совершению преступления по статье 276 УК РФ ("Шпионаж". Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО", — приводит ТАСС слова собеседника.



Василенко в бытность футболистом выступал на позиции защитника за ряд украинских команд. Среди них "Таврия" из Новотроицкого, мелитопольское "Торпедо" и бердянское "Динамо".