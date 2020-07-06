"Я не Харви Вайнштейн": известный московский фотограф прокомментировал обвинение в изнасиловании

Известный московский фотограф Сергей Берменьев счел провокацией обвинение в изнасиловании, которое выдвинула против него модель Дарья Фисун. По словам 26-летней уроженки Кубани, 56-летний мастер портрета надругался над ней после ночных съемок на Зоологической улице. Однако запись с камеры наблюдения, которую приводит "МК", показывает, что манекенщица и фотохудожник расстались как друзья.

В полицию девушка обратилась днем 5 июля, по уверению Берменьева, спустя 12 часов после того, как уехала от него на такси. А произошло это, судя по кадрам, ближе к трем часам утра, при этом Фисун обнимала провожавшего ее до двери фотографа. В заявлении модели говорится, что насильник остриг ее, сжег волосы, а домой отправил на такси, положив в сумку 10 тысяч рублей.

"Это провокация. Сейчас я еду к прокурору, более подробно смогу сказать позже, после беседы... Но я не уверен, что я такая уж цель, я не Харви Вайнштейн, я совсем тихо живу", — пояснил бывший личный фотограф Мстислава Ростроповича РИА Новости.

Делом заинтересовался СКР, назначена судебно-медицинская экспертиза.