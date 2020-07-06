В России товары для походов оказались в лидерах продаж

В июне прошлогодний уровень выручки превысили только компании, продающие товары для активного отдыха и туризма, для ремонта. В целом малый и средний бизнес восстановился только частично после карантинных ограничений: в июне предприниматели заработали на 26% меньше, чем в прошлом году, подсчитала ИТ-компания "Эвотор", оператор свыше 650 тысяч онлайн-касс в России.

В июне выручка магазинов снаряжения для активных видов отдыха достигла уровня прошлого года, а в мае была на 22% ниже прошлогодней. Магазины сантехники заработали лишь на 1% меньше, чем в 2019 году (в мае ― на 33% меньше), магазины товаров для освещения — потеряли 6% выручки от прошлогоднего уровня (в мае превысили прошлогодний уровень на 1%).

Но по сравнению с маем выручка малых и средних предприятий торговли и сферы услуг увеличилась в июне 2020 года на 40%.

На выручку бизнеса повлияло сокращение расходов россиян и сохраняющиеся ограничения, новые санитарные условия — сейчас в стране по-прежнему не работает почти четверть торговых точек.

Магазины обуви в июне заработали на 32% меньше, чем в прошлом году, но частично восстановились: в мае выручка была на 67% ниже прошлогодней. Магазины одежды в июне недополучили 35% прошлогоднего оборота (в мае ― 69%), магазины нижнего белья ― 43% (в мае — 75%), ювелирные ― 35% (в мае ― 61%). Цветочные лавки в июне получили выручку на 24% меньше по сравнению с прошлым годом (в мае ― 47%), оптики ― 33% (в мае ― 60%).

Теряют выручку и супермаркеты: в июне получили на 27% меньше, чем в прошлом году (в мае ― на 29%). Зоомагазины потеряли 29% прошлогодней выручки (в мае ― 24%), табачные лавки ― 25% (в мае ― 27%), пивные магазины ― 17% (в мае ― 16%), специализированные продуктовые лавки ― 6% (в мае ― 12%), несетевые аптеки ― 7% (в мае — 13%).

Сфера услуг

Сфера услуг восстанавливается неравномерно. Хотя во многих регионах салоны красоты возобновили работу к началу лета: выручка снизилась в июне по сравнению с июнем прошлого года на 42% (в мае ― на 71%), стоматологических клиник — на 24% (в мае ― на 53%), автосервисов — на 21% (в мае — на 47%).

Спа-салоны так и не заработали в июне в полном объеме – их выручка на 81% меньше, чем в прошлом году (в мае ― на 87%), спортивные центры — на 72% (в мае ― на 84%).

Туристическая отрасль

С началом сезона компании туристической отрасли начали набирать обороты. Мини-гостиницы в июне недополучили по сравнению с прошлым годом 55% выручки (в мае ― 69%), турагентств ― на 72% (в мае ― 87%), музеев ― на 89% (в мае ― на 94%).

"Сколько бизнесов доживет до осени, во многом зависит от эффективности реализации мер государственной поддержки предпринимателей", — заявил генеральный директор ИТ-компании "Эвотор" Андрей Романенко. Уровень открытости экономики регионов России в июне вырос до 93,8% от докарантинного значения, подсчитало Минэкономразвития. Это означает, что около 6% рабочих мест в России остаются под ограничениями.

В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям.

Показатель рассчитывается начиная с апреля этого года, когда был введен карантин, и учитывает работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения региона. Российские регионы начали поэтапно снимать ограничения в мае при координации правительства. Главы регионов самостоятельно принимают решения о снятии ограничений или их продлении с учетом ситуации.