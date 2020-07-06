COVID-19 у вожатой поставил под угрозу пребывание детей в летнем лагере

На Урале у вожатой лагеря выявлен COVID-19. Смена только началась, перед заездом все сотрудники прошли тест на вирус. Реакция была отрицательная. Однако уже в лагере пришли результаты повторной проверки, где и была обнаружена заболевшая.

В настоящее время дети из отряда заболевшей вожатой отправлены домой, сообщает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на канале "Россия 1". С ними также уехали и все проживающие на этаже. В помещении провели обработку. Однако, под угрозой оставшиеся 95 воспитанников летнего лагеря. Пока принято решение изолировать отряды друг от друга, а также ввести ограничения на пребывание в столовой.

Напомним, коэффициент заболевания коронавирусом на сто тысяч населения в Уральском округе продолжает расти. Например, в Челябинской области за неделю он вырос на 27 человек. Лидирует ЯНАО, там более тысячи 200 заболевших.

Вместе с тем, с начала пандемии на Южном Урале выявлено чуть больше 8,4 тысяч случаев заражения, в том числе 138 за минувшие сутки.