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Коронавирус 31 минута назад

6 июля 202016:47

Парижский Лувр вновь открыт для посетителей

Парижский Лувр вновь открыт для посетителей

В Париже для посетителей открыл свои двери Лувр. Закрывшийся из-за пандемии коронавируса COVID-19 еще в марте 2020 года музей возобновил работу. Но с некоторыми ограничениями, подчеркивает телеканал "Россия 24". Так, для посещения доступны только семьдесят процентов всех залов. Кроме того, осмотр экспозиции теперь возможен только в одном направлении: если раньше можно было войти с бокового входа и отправиться по залам, навстречу потоку, то теперь попасть в музей можно только через вход под пирамидой.

Маршруты посещения залов также сделаны безальтернативными. И, наконец, посетителям и сотрудникам Лувра предписано носить защитные маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

В недра стеклянной пирамиды выстроились очереди из истосковавшихся по культуре за четыре месяца пожилых людей и семей с детьми, которые хотели первыми попасть в величественные залы дворца после длительного перерыва. Это теперь безальтернативный путь попадания внутрь музея. Отдельная очередь для тех, кто заранее билет по интернету не бронировал и рассчитывает приобрести его на месте. Запрета на это нет – во Франции все равны в праве приобщиться к культуре вне зависимости от наличия или отсутствия у тебя компьютера или смартфона. На месте билеты приобрести возможно, но только при слабом потоке посетителей. Тем не менее всех просят бронировать на сайте талоны даже на точное время посещения, в том числе это касается тех, кто обладает правом на бесплатное посещение Лувра, и обладателей абонементов.

Пока ажиотажного спроса на посещение одного из крупнейших в мире музеев, как до пандемии, не наблюдается.

С 8 июля Лувр предложит бесплатные мини-экскурсии с гидом продолжительностью примерно 20 минут для семей и ряда отдельных категорий, особые программы запланированы и для молодежи. А с 15 июля вновь будут выдаваться индивидуальные гиды, вещающие на девяти языках мира.

У барьера напротив картины Леонардо да Винчи "Джоконда" (она же "Мона Лиза"), где все традиционно китайские туристы фотографировались на фоне поолотна, на полу нанесена разметка. Руководствуясь разметкой, можно соблюсти сразу две вещи – не нарушить дистанцию и в то же время сделать хороший снимок.

В лучшем случае директор Лувра Жан-Люк Мартинез ожидает увидеть 20-30% от того количества посетителей, которое наблюдалось прошлым летом.

"Это примерно от одной до четырех тысяч человек в сутки", — пояснил директор музея.

В 2019 году Лувр посетили 9,6 миллиона человек. Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы. Лувр за время самого продолжительного со времен Второй мировой войны простоя потерял более 40 миллионов евро.

В сложной ситуации оказались и гиды. Им разрешено проводить групповые посещения залов, но при этом ограничить число слушателей до 25 человек.

Кроме музейных залов с 6 июля открылась и библиотека музея. А вот рестораны и кафе начнут открываться постепенно, пока неизвестны сроки, в которые они возобновят работу в прежнем режиме. И в Малой галерее Лувра помимо постоянной экспозиции летом 2020 года будет доступна выставка "Фигура художника". Она посвящена автопортретам и биографиям выдающихся мастеров живописи. Всего же в распоряжении гостей дворца-музея 45 тысяч квадратных метров залов и 30 тысяч предметов искусства.

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