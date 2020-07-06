Президентский тигр Борис стал многодетным отцом

Тигр Борис, который обитает в Еврейской автономной области и которого в свое время на волю выпустил президент РФ Владимир Путин, стал многодетным отцом.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В 2014 году Борис и тигрица Светлая после реабилитации были выпущены в дикую природу в 2014, вскоре образовали пару и стали родителями. В январе 2020 года у тигров появился уже второй выводок.

Зоологи считают, что Борис может быть отцом детенышей и другой тигрицы – Лазовки.