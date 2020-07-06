Артрит или вирус: врач рассказал, о чем могут свидетельствовать боли кистях рук

О чем может свидетельствовать боль в суставах пальцев и кистей рук? Из-за чего воспаляются суставы? На эти и другие вопросы в эфире телеканала "Россия 1" ответил врач Александр Мясников.

Боль в кистях рук и распухшие суставы могут свидетельствовать о подагре, рассказал он. При этом заболевании врачи назначают препараты, снижающие содержание в организме мочевой кислоты.

Уберечься от подагры помогает диета.

"Хотя раньше говорили: баклажаны нельзя, консервированную рыбу нельзя, водку нельзя, сегодня говорят: ну, это преувеличено, – отметил Мясников. – Единственное, что провоцирует подагру, это просто избыточный вес. Избыточное питание подагру провоцирует".

Пальцы могут болеть от некоторых видов нагрузок.

"Если вы вяжете, если вы долго сидите за компьютером (синдром компьютерной мыши), если вы дальнобойщик и долго сидите за рулем – все вот это у вас может вызвать набухание мягких тканей вокруг и вызывать защемление двух нервов", – пояснил Мясников. Защемление нервов – так называемый туннельный синдром, когда образуется узкий туннель, образованный костями запястья и широкой связкой, которая его замыкает. Он может проявляться в виде онемения руки во сне.

Боль может быть связана с артритом.

"Мы уже по кисти можем понять, какой артрит. Потому что ревматоидный артрит, воспалительный – это, как правило, болезнь кисти, это как правило, три больных сустава, симметричных, сопровождающихся утренней скованностью, – рассказал врач. – Диагностический критерий – скованность полчаса или 40 минут по утрам, ты не можешь стакан взять".

Ревматоидный артрит – это серьезная болезнь, которая поражает и внутренние органы. Ее лечат в том числе при помощи гормональных препаратов. Поэтому, ощущая скованность в запястьях и пальцах, следует выяснить, не артрит ли это.

"На самом деле, надо начинать не с ревматоидного артрита, не с подагры, а с вируса. Если у вас боль не больше чем 6 недель, то это вирус. Если это уже больше, (…) это вполне может быть начальное проявление острого артрита", – добавил Мясников.

Ранее Мясников рассказывал, что боли в суставах имеет каждый третий больной с гепатитом С и почти столько же людей с хроническим гепатитом.