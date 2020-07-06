На факультете журналистики Казанского университета не будет бюджетных мест

В Высшей школе журналистики Казанского федерального университета в этом году не будет бюджетных мест. Это касается только бакалавриата, который ежегодно принимал до 70 абитуриентов. Поступить возможно на платной основе.

Открыты два направления — мультимедийная и национальная журналистика, новые медиа, отмечает завкафедрой национальных и глобальных медиа КФУ профессор Васил Гарифуллин. Высшая школа также ждет студентов на телевизионную журналистику и на работу с медиакоммуникациям и общественностью.

Васил Гарифуллин отметил: "В 2020 году бюджетных мест не предусмотрено. В прошлом году было всего 4 места. Надежда на то, что бюджетные места все-таки будут, еще есть. Правительство России приняло решение о выделении дополнительных бюджетных мест, мы просили места и для журналистики".

Вместе с тем, в магистратуре по журналистике предусмотрены бюджетные места, в том числе для студентов заочной формы обучения. Как передает ГТРК "Татарстан", выходящая в эфир на канале "Россия 1", пакет документов на поступление в вуз можно подавать до 3 августа.