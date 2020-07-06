Серебренников не стал обжаловать свой приговор

Оспаривать приговор Мещанского райсуда Москвы режиссер Кирилл Серебренников не будет. Серебренников очень устал от судов и после признания виновным впал в депрессию, пояснил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

"После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", — цитирует слова Дмитрия Харитонова ТАСС.

Кирилл Серебренников был осужден на три года условно и штраф в 800 тысяч рублей. Ранее режиссер обещал оспорить вердикт суда.

Однако в Мещанский суд Москвы на приговор от 26 июня все же поступила апелляционная жалоба на приговор фигурантам так называемого "дела "Седьмой студии". По этому делу фигуранты обвинялись в мошенничестве и хищении чужого имущества путем обмана организованной группы в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Приговор уже обжаловал осужденный экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также экс-директор ярославского театра имени Ф.Г. Волкова Юрий Итин.

Малобродский был условно осужден на два года и оштрафован на 300 тысяч рублей, а Итин получил три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Салобродскому и Итину суд запретил на два и три года занимать связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры соответственно.

Кроме штрафов суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина 129 миллионов рублей по иску от Минкультуры в качестве возмещения нанесенного ущерба. К штрафу в 100 тысяч рублей за халатность суд приговорил экс-руководителя Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. Суд освободил ее от наказания за истечение срока давности привлечения к ответственности. При этом суд посчитал, что она приняла без надлежащей проверки и контроля отчеты и документы "Седьмой студии" о проведении спектаклей на министерский грант по проекту развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. В Минкультуры посчитали, что из 216,5 миллиона рублей гранта 129 миллионов были получены обманом.