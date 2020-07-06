После 11 лет в больнице умерла девушка, пострадавшая при пожаре в "Хромой лошади"

Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" 5 декабря 2009 года, скончалась в Пермском крае.

Как передает РИА Новости, эту печальную весть сообщили в региональном Минздраве.

В тот роковой вечер девушка пришла в клуб вместе со своим гражданским мужем Сергеем Колпаковым​​​, который перед пожаром вышел на улицу покурить. Ирина же надышалась угарным газом.

В результате из-за токсического поражения мозга Ирина превратилась в тяжелого инвалида с сознанием трехмесячного ребенка, не могла говорить и самостоятельно есть. Все эти годы она находилась на лечении, в последние годы лежала в паллиативном отделении больницы в городе Березники.

Пожар "Хромой лошади", который произошел из-за фейерверка, оборвал жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность.