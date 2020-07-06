Вратарь "Урала" Годзюр поддержал молодого коллегу, в которого угодила молния

Вратарь "Урала" Ярослав Годзюр поддержал голкиперу клуба "Знамя Туда" Ивана Заборовского.. В 16-летнего футболиста подмосковного клуба попала молния.

В субботу во время тренировки старейшего клуба страны "Знамени Труда" из Орехово-Зуево вратарь команды Иван Заборовский пострадал от удара молнии. Как сообщает "Спорт-Экспресс", юный голкипер был госпиталзирован.

Ярослав Годзюр поддержал Ивана Заборовского. На официальном сайте "Урала" размещено обращение Годзюра, в котором вратарь "Урала" пожелал коллеге скорейшего выздоровления и возвращения в строй.