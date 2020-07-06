Курс евро впервые за два месяца превысил 81 рубль

Курс рубля ускорил снижение после сообщения Минфина о планах сократить предложение валюты на рынке. В понедельник, 6 июля, на вечерних торгах Московской биржи доллар подорожал на 31 копейку до 71,7 рубля по сравнению с закрытием торгов в пятницу. В моменте доллар превышал 72 рубля. Евро вырос на 80 копеек до 81,1 рубля, согласно данным торгов к 17:30 мск. Это максимальные уровни с начала мая.

К этому моменту цена нефти замедлила рост по сравнению с торгами утром, но остается около максимума середины марта. Согласно данным торгов в Лондоне к 17:30 мск, за бочку европейской нефти Brent дают 43 доллара, что на 40 центов выше, чем в пятницу на этот момент. Баррель американской WTI стоит 40,44 доллара (+60 центов).

Российский Минфин объявил в понедельник о снижении суммы продажи валюты в июле в 1,6 раза — до 125,6 миллиарда рублей с 203,7 миллиарда рублей в июне.

Министерство через ЦБ РФ планирует ежедневно продавать валюту на Московской бирже с 8 июля по 6 августа по 5,7 миллиарда рублей (79,5 миллиона долларов по текущему курсу). Это почти в 2 раза меньше, чем сейчас — по 10,2 миллиарда рублей в день с 5 июня 2020 года по 7 июля.

Для восполнения недостающих доходов из-за низкой цены нефти Минфин через ЦБ продает валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при запланированных объемах продажи нефти и росте цены нефти выше 42,4 доллара за баррель не менее месяца — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета. Цена российской нефти Urals превысила 40 долларов с 5 июня, но не держится выше точки отсечения для пополнения ФНБ.

Фонд пополняется при цене отсечения 42,45 доллара за баррель российской нефти, но при сокращении объемов продажи нефти, которое Россия проводит по соглашению с ОПЕК+, цена нефти для восполнения недостающих доходов бюджета должна быть 44-50 долларов за баррель при разных объемах продаваемой нефти в такой ситуации, подсчитали экономисты. Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи будет действовать до конца апреля 2022 года. В целом комфортная цена, указанная в прогнозе социально-экономического развития России до 2035 года — 50 долларов за бочку.