В лесном массиве Воронежа забил родник с нечистотами

Фекальный родник забил в лесополосе в черте Воронежа. Нечистоты просачиваются из-под земли в районе микрорайона "Новый" с многоэтажными домами. Дурно пахнущей жижей уже залило сосны, деревья рискуют погибнуть.

Свою лепту вносит и установившаяся в регионе жара. Вырывающаяся из земли грязная вода быстро высыхает, оставляя иловую лужу. Местные жители наблюдают эту картину второй месяц. За это время крышка канализационного люка полностью ушла под нечистоты.

"Две недели назад мы обратились в Водоканал, до сих пор ответа нет. Естественно, за два месяца там уж неизвестно что происходит", – сетует житель Валерий Алферов.

В мэрии ГТРК "Воронеж" заверили, что специалисты Водоканала участок уже обследовали. Пробитая труба, как выяснилось, бесхозная. Ее починят, как только поступят комплектующие детали.

Как напоминают "Вести", выходящие на каналах "Россия 1" и "Россия 24", в начале июня воронежцы пожаловались на фекальную вонь в городе. Особенно "ароматным", рассказывают, оказался левый берег. Виной всему, похоже, очистные сооружения. В правительстве региона заявили, что на предприятии намерены поменять собственника.

Избавить от неприятного запаха город должен цех механического обезвоживания. Его должны были построить ещё в конце декабря 2019-го. Заявляли, что работы закончатся в марте. Сейчас же на очистных сооружениях говорят, что ждать новый цех стоит в конце лета.