Адвокат напал на гособвинителя в здании суда в Ижевске

Адвокат из Ижевска сам стал фигурантом уголовного дела после нападения на гособвинителя — 34-летнему Ленару Исмагилову инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти. Сам он добровольно отказался от статуса адвоката.

Инцидент произошел во второй половине дня 29 июня в комнате прокуроров Индустриального районного суда Ижевска. По данным регионального управления СКР, подозреваемый ударил кулаком по лицу государственного обвинителя. Иных подробностей ведомство не приводит.

Причина конфликта, как полагает издание "Адвокатская улица", в опубликованном в начале июня ролика под названием "Плохая речь адвоката", главным героем которого как раз и стал Исмагилов.

"Мы с ним вчера познакомились, я не могу поклясться здоровьем, что он не будет скрываться от следствия и суда", — такие доводы он приводил в защиту клиента, чем немедленно снискал "популярность" в соцсетях.

В беседе с президентом Адвокатской палаты Удмутрии Дмитрием Талантовым Исмагилов пояснил, что две сотрудницы прокуратуры начали насмехаться над ним из-за той записи, одну из них адвокат как раз и счел ее автором. По его словам, произошла личная перепалка, словесный конфликт после заседания, но никакого рукоприкладства не было. Тем не менее уже 30 июня он направил в палату заявление о добровольном прекращении статуса адкоката.

Однако следователи посчитали иначе и возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".