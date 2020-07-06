Создан робот для дистанционного сбора анализов на опасные инфекции

Инженеры создали робота, который позволяет врачу взять анализ у пациента, не вступая с ним в контакт. Эта технология может защитить медиков от заражения опасными заболеваниями.

Пандемия COVID-19 наглядно показала, какому риску подвергаются врачи, контактирующие с носителями опасных инфекций. Чтобы обезопасить медицинский персонал, специалисты из Корейского института машиностроения и материалов разработали систему, которая позволит медику в буквальном смысле держаться подальше от пациента и при этом выполнять свою работу.

Согласно замыслу разработчиков, теперь сбор анализов должен происходить так. Пациент заходит в комнату, где нет других людей, зато есть робот. Человек помещает своё лицо в специальную рамку, которая фиксирует положение подбородка и лба, и сохраняет неподвижность. В это время роботизированная рука, вооружённая одноразовым тампоном, может взять у него мазок из носа и рта.

При этом движениями робота управляет врач, который находится в отдельной комнате и следит за происходящим с помощью видеокамеры. Робот также поддерживает двустороннюю аудиосвязь между медиком и пациентом, так что они могут обмениваться репликами.

Новый робот позволяет врачу избежать прямого контакта с пациентом.

Конструкция позволяет манипулятору двигаться в любых направлениях. Система также измеряет давление на тампон со стороны тканей носа или рта. Эти датчики заменяют оператору осязание, делая процесс комфортным для пациента.

"Эта технология позволяет без прямого контакта брать пробы у лиц с симптомами заболеваний с высоким риском [заражения], — говорит соавтор разработки Джунхо Со (Joonho Seo). Я ожидаю, что она будет полезна для выявления болезней высокого риска, таких как COVID-19, и надеюсь, что она будет способствовать безопасности и благополучию медицинского персонала во время пандемий и эпидемий".

Впрочем, пока новый робот испытывался лишь на муляжах человеческой головы. Разработчики ещё не готовы сказать, когда подобные системы поступят в продажу.

Сертификация медицинского оборудования — небыстрый процесс, так что робот наверняка не успеет внести свой вклад в борьбу с нынешней пандемией. Впрочем, эксперты опасаются, что она далеко не последняя.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о роботах для забора крови и для дезинфекции помещений.