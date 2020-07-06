Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" доверено судить Сергею Лапочкину

Стали известны имена судейских бригад, которым доверено обслуживать матчи 27 тура российской премьер-лиги. Центральную встречу между "Спартаком" и "Локомотивом" рассудит москвич Сергей Лапочкин.

Сергей Лапочкин назначен главным арбитром встречи "Спартак" – "Локомотив", который пройдет на московском стадионе "Открытие-Арена" 8 июля. Помогать Лапочкину будут линейные арбитры Антон Аверьянов и Антон Кобзев. Резервный судья — Иван Сиденков, за систему VAR отвечает Кирилл Левников.

На остальных матчах 27 тура будут работать следующие судьи. Тамбов" — "Ахмат" (Грозный) — Сергей Иванов; "Арсенал" (Тула) — "Крылья Советов" (Самара) — Михаил Вилков; "Оренбург" – ЦСКА (Москва) — Алексей Сухой; "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Сочи" — Евгений Турбин; "Урал" (Екатеринбург) — "Динамо" (Москва) — Владимир Москалев; "Рубин" (Казань) — "Краснодар" — Станислав Васильев.