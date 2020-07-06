Первый компьютер Huawei засняли на видео

На одном из китаеязычных YouTube-каналов выложили короткий обзор первого компьютера Huawei потребительского класса. Эта модель, скорее всего, положит начало новой линейке ПК, которую могут официально анонсировать в ближайшем будущем.

Чипы Kunpeng на базе ARM v8 производит "дочка" Huawei — фирма HiSilcon. Они изготавливаются по 7-нанометровому техпроцессу и могут иметь до 64 вычислительных ядер, но предназначены в основном для серверов. В первом компьютере Huawei для потребителей — который так и называется Huawei PC — используется вариация этого чипа Kunpeng 920 с восемью ядрами.

Базу нового ПК составляет материнская плата Huawei D920S10 с четырьмя слотами DIMM. Видеокарта Yeston RX550 позволяет компьютеру выводить картинку в качестве 4K на скорости 60 кадров в секунду. Также в нем задействованы 16 ГБ оперативной памяти Kingston (DDR4-2666) и SSD-накопитель с разъемом SATA на 256 ГБ.

В Китае первый ПК Huawei уже можно заказать за 7500 юаней (около 75 тысяч рублей по текущему курсу), однако система далека от идеала. Прежде всего, чип Kunpeng 920 показал невыдающиеся результаты в бенчмарке Blender BMW, завершив рендеринг за 11 минут и 47 секунд — это намного медленнее других десктопных чипов последнего поколения.

Кроме того, блогеру пришлось заплатить еще 800 юаней (~8 тысяч рублей) за доступ к магазину приложений, отмечает Gizmochina. При этом многих базовых программ, таких как пакет Adobe, в нем не оказалось.

Работает ПК на 64-разрядной операционной системе UOS — модификации Linux, созданной в Китае. Какую ОС будет использовать модель для международного рынка, и когда она выйдет, не уточняется.