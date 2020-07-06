Техкомпании США вернули себе триллионные капитализации

Каждая из четырех крупнейших технологических компаний теперь стоит более 1 триллиона долларов США. Техгиганты вновь вернули себе триллионные капитализации впервые с начала пандемии коронавируса.

Эта веха свидетельствует о жизнестойкости технологической отрасли перед лицом глобальной пандемии, рецессии и рекордной безработицы, пишет CNBC.

Материнская компания Google, Alphabet, последней вошла в "триллионный клуб", достигнув 1,02 триллиона долларов капитализации во время торгов в понедельник. Apple оценивалась в 1,63 триллиона долларов, за ней следовала Microsoft — с 1,61 триллиона долларов. Amazon, которая в значительной степени выиграла от заказов на дом во время пандемии, была оценена в 1,48 триллиона долларов в ходе утренних торгов.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в понедельник выросли. Одним из факторов, повлиявших на настроения участников рынка, стали надежды на скорое создание вакцины от коронавируса.

Индекс Dow Jones на открытии сессии вырос на 330,56 пункта (1,28%) — до отметки 26 151,38. Индекс S&P 500 поднялся на 40,27 пункта (1,29%) и оказался на отметке 3 170,50. Технологический индекс NASDAQ Composite подскочил на 1,6% до исторического максимума.

Некоторые технологические гиганты впервые достигли этой вехи в конце января и сохранили свои достижения до февраля, до того как пандемия вызвала резкое падение рынков.