ЦСКА готов заплатит 8 миллионов за аргентинца Гайча

Московский ЦСКА сделал предложение аргентинскому "Сан-Лоренсо" о покупке нападающего Адольфо Гайча. Армейцы готовы заплатить за 21-летнего футболиста 8 миллионов евро.

По информации РИА Новости, "Сан-Лоренсо" получил предложение армейцев, но пока не ответил на него. Но высока вероятность, что сделка состоится. Непростое финансовое положение вынуждает аргентинский клуб расстаться с футболистом. В прошлом сезоне Гайч забил 5 мячей в 13 встречах.

На Адольфо Гайча претендует ещё ряд клубов. Среди них итальянские "Интер", "Милан", "Рома" и "Парма".