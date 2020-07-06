Ущерб от аварии в Норильске оценили в 148 миллиардов

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) провела расчет ущерба экологии, нанесенного аварией в Норильске, и направила требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в группу "Норникель").

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-служба Росприроднадзора,

Специалисты оценили ущерб водным объектам на сумму свыше 147 миллиардов рублей, почвам – на сумму в более чем 738 миллионов рублей.

ЧП произошло 29 мая 2020 года, когда на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" в результате разрушения резервуара вылилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов в реки Амбарная, Далдыкан, Пясина, а также озеро Пясино.