Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян

Еще 25 россиян попали под санкции в связи с "делом Магнитского". На этот раз в Великобритании, поскольку Лондон ввел режим санкций, аналогичный существующему в США. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В британский санкционный список по "делу Магнитского", который, как подчеркнул Рааб, " раскрыл крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории" вошли представители МВД, сотрудники следственного изолятора "Матросская тишина", а также врачи. В этом списке есть и имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, отмечает "Интерфакс". Кроме него под санкции попал замгенпрокурора Виктор Гринь и замглавы МВД России Алексей Аничин.

Упомянутым в санкционном списке лицам запрещен въезд в Великобританию. Активы персон из списка, если они будут найдены, заморозят. Также людям из санкционного списка запрещено заниматься бизнесом как в Соединенном Королевстве, так и при посредничестве подданных Ее Величества Елизаветы II.

В основе антироссийских санкций по "акту Магнитского" лежат политические игры, оценивал в октябре 2017 года введение санкций президент России Владимир Путин.

Кроме санкций к россиянам глава Форин-офис Доминик Рааб заявил о санкциях по делам причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, к содержанию рабочих лагерей в Северной Корее и к преследованию народа рохинджа, проживаемого в Мьянме.

Введение всех этих санкций – первый случай использования санкционного режима Лондоном против иностранцев за предполагаемые нарушения прав человека после Brexit.