Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы арестовал статс-секретаря – замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Ранее ее задержали по делу о хищении бюджетных средств.

"Избрать в отношении Лукашевич меру пресечения в заключения под стражу сроком до 16 августа 2020 года", – цитирует "Интерфакс" решение судьи Марии Сизинцевой.

При этом Лукашевич продолжает занимать свою должность в министерстве. Впрочем, как сообщила ее защитница, чиновница готова приостановить выполнение своих обязанностей на время следствия.

Сама замминистра заявила в суде, что "как никто заинтересована в расследовании дела, а не в препятствовании ему".

Лукашевич подозревают в хищении более 40 миллионов рублей. Помимо нее фигурантом дела стал начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов. Оба не признают свою вину.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах, а в июле 2018-го была назначена статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования.