В жилом доме Щелкова раздался хлопок, и загорелась квартира

В трехэтажном жилом доме, расположенном в Щелково, раздался хлопок, а затем возник пожар, сообщил "Интерфакс".

По предварительным данным, загорелась газовоздушная смесь на кухне. В результате происшествия никто не пострадал, и строение не получило значительных повреждений.