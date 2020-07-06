Выборщиков в США заставят голосовать по воле избирателей штата

Штаты США имеют право заставить выборщиков голосовать на выборах президента так, как им предписано штатами, а не по своей воле.

Как передает РИА Новости, такое решение принял Верховный суд США, разрешив таким образом давнюю юридическую коллизию, которая могла помешать учесть голосование американцев на двухступенчатых президентских выборах​​​.

В стране главу государства избирает коллегия выборщиков от штатов, которые обязаны отдать свои голоса за того кандидата, который набрал в их штате большинство голосов на всенародном голосовании. Но были случаи, когда выборщики игнорировали волю избирателей и своего штата. Например, в 2016 году из 535 выборщиков таких нашлось 7, что, впрочем, не повлияло на итоги президентских выборов.

В американской Конституции нет прямого запрета выборщикам не выполнять наказ избирателей, но в ряде штатов существуют законы соответствующего содержания.