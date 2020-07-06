У берегов Крыма замечен редкий дельфин-"Белоснежка"

Ученые Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН обнаружили редкого дельфина-альбиноса. Афалину встретили во время морской экспедиции научного судна "Профессор Водянский".

Летняя морская экспедиция проводилась в акваториях Черного и Азовского морей. Специалисты Карадагской научной станции непрерывно следили за млекопитающими, в том числе с помощью гидрофона. За время экспедиции были замечены две стаи белоснежных афалин, в общей сложности порядка двадцати особей.

Как отмечает ГТРК "Севастополь", выходящая в эфир на канале "Россия 1", афалина-"Белоснежка" не фиксировалась Черном море больше 7 лет. Сейчас ученые увидели ее в паре с более крупным дельфином, возможно матерью.

Единственное, что вызывает тревогу научных сотрудников — это путь миграции. Он проходит от Тарханкутского залива в район промысла рыболовецких судов, что представляет опасность для дельфинов.