Дешевый смартфон Samsung с огромным экраном и NFC вышел в России

Компания Samsung объявила о выходе на российском рынке нового бюджетного смартфона Galaxy A11. При цене около 10 тысяч рублей новинка снабжена просторным, 6,4-дюймовым экраном, тройной камерой и емкой батареей.

ЖК-дисплей обладает разрешением HD+ (720х1560). В верхнем левом его углу сделано отверстие под селфи-камеру (8 мегапикселей). Тройную камеру представляют основной 13-мп объектив, широкоуголка на 5 мп (115 градусов) и 2-мп датчик глубины для создания эффекта размытия заднего плана.

"Сердцем" Galaxy A11 служит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 для моделей начального уровня. Емкость оперативной памяти составляет 2 гигабайта, встроенной - 32 ГБ (можно расширить microSD-картой до 512 ГБ). Объем аккумулятора большой - 4000 мАч, причем в комплекте идет быстрая зарядка на 15 Вт.

На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Помимо него, пользователи могут снимать блокировку "по лицу". Также заявлены наличие NFC-чипа для совершения бесконтактных платежей - что не так часто встречается в бюджетных устройствах - и 3,5-мм аудиоразъема для подключения наушников.

Новинка уже доступна в продаже.